«Не все хотят видеть россиян у себя». Волейболист Михайлов — о предложениях из Европы

Лидер казанского «Зенита» и сборной России по волейболу олимпийский чемпион Максим Михайлов рассказал о поступающих ему предложениях из Европы.

«Предложения из Европы были, но не сказал бы, что громкие. Не знаю, как эта система там работает. Всё равно у нас немногие из России играют за границей — за мою карьеру единицы. Может, там свои агенты или люди на две стороны работают. Наверное, и сожалею, что в своё время не поиграл в Европе, но и суперинтересных предложений не поступало.

Ничему не удивляюсь. Тем более я с большим багажом опыта. Понимаю, как это всё устроено особенно сейчас, в наше время, и в последние пять-шесть лет. К России есть предвзятое отношение: и в плане допинговых историй, скандалов, и политических, экономических вещей. Может быть, поэтому не все хотят нас видеть у себя. Но не можем знать наверняка, мы же спортсмены, занимаемся своим делом», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.