Михайлов: не встречал среди российских волейболистов людей, желающих сменить гражданство

Лидер казанского «Зенита» и сборной России по волейболу олимпийский чемпион Максим Михайлов заявил, что не встречал среди российских волейболистов людей, желающих сменить гражданство.

«Вопрос о смене гражданства индивидуальный: кому что нужно. Но пока не встречал среди волейболистов людей, кто хочет сменить гражданство. Но это вопрос трудоёмкий: минимум два года должно пройти, чтобы потом выступать за другую страну. Что произойдёт за это время, где будет тренироваться спортсмен — этого никто не знает. Рискованный ход. В России же комфортные условия для игры. Мы всегда считались фаворитами на клубном уровне и уровне сборных. Поэтому таких вопросов не возникает», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.