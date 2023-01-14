Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Спарту» в матче 15-го тура чемпионата России

Завершились матчи игрового дня 15-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Волейболистки московского «Динамо» на своей площадке уверенно обыграли нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:13, 25:23, 25:13).
«Динамо» Москва продолжает возглавлять турнирную таблицу женской волейбольной Суперлиги с 39 очками в запасе. «Спарта» идёт на 12-м месте с 10 очками.
В других матчах игрового дня казанское «Динамо» Краснодар нанесло поражение «Заречью» из Одинцово, а «Протон» одержал победу над «Енисеем».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 15-й тур
«Протон» – «Енисей» – 3-0 (25:13, 25:13, 25:21)
«Динамо» Краснодар – «Заречье-Одинцово» – 3-1 (25:15, 25:20, 22:25, 25:13)
«Динамо» Москва – «Спарта» – 3-0 (25:13, 25:23, 25:13)
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