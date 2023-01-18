«Белогорье» одержало седьмую победу подряд в волейбольной Суперлиге

18-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Красноярске, где местный «Енисей» принимал на своей площадке белгородское «Белогорье». Гости одержали победу со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 26:24).
Для «Белогорья» это седьмая победа подряд в чемпионате страны, а всего 11-я в 16 матчах. Белгородский клуб набрал 32 очка и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице.
Следующий матч «Белогорье» проведёт 22 января в Туле, где в рамках 19-го тура примет оренбургский «Нефтяник». «Енисей» в тот же день на выезде сыграет с «Кузбассом».
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Предварительный этап. 18-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (22:25, 18:25, 24:26).
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