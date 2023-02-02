Организаторы Олимпиады в Париже готовы принять позицию МОК по допуску россиян

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже высказались относительно возможного допуска российских спортсменов на международные соревнования. В своём заявлении они дали понять, что будут уважать любое окончательное решение Международного олимпийского комитета (МОК).

«Что касается присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх в Париже-2024, следует напомнить, что система квалификации определяется МОК, МПК (Международный паралимпийский комитет) и международными федерациями.



Мы желаем, чтобы олимпийское и паралимпийское движения и спортсмены наслаждались Играми 2024 года в Париже и чтобы соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности», — приводит слова из заявления организации Reuters.

На прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.