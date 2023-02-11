«Белогорье» уступило «Локомотиву» в мужской волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Зенит» прервал серию из трёх поражений, на выезде обыграв минский «Строитель» — 3:0 (25:14, 25:22, 25:17). «Белогорье» потерпело второе поражение подряд, уступив новосибирскому «Локомотиву» — 1:3 (19:25, 25:21, 17:25, 23:25). Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» — 3:1 (25:16, 25:18, 24:26, 25:23).

Столичные бело-голубые с 20 победами занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга с 19 победами – третья, «Локомотив» с 16 победами – четвёртый, «Кузбасс» (14 побед) — пятый, «Белогорье» (13 побед) – шестое.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 22-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 1:3 (20:25, 17:25, 26:24, 20:25)

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:2 (25:20, 18:25, 25:21, 20:25, 15:13)

«Урал» (Уфа) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)

«Строитель» (Минск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (14:25, 22:25, 17:25)

«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (19:25, 25:21, 17:25, 23:25)

«Динамо» (Москва) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:1 (25:16, 25:18, 24:26, 25:23)