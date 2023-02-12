Ярослава Могучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка мира 2022 года в помещении, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих одержала победу на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, который прошёл в Меце (Франция).

Украинской прыгунье покорилась отметка в 2,02 метра. Результат позволил Могучих обновить личный рекорд сезона. Она также попыталась взять высоту 2,07 м, но безуспешно.



Это пятая подряд победа для Ярославы Могучих в 2023 году.

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Мец, Франция

Прыжки в высоту. Женщины



1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,02 м.

2. Брит Верман (Нидерланды) – 1,96 м.

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м.