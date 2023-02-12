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Ярослава Могучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона

Ярослава Могучих победила на турнире во Франции, обновив личный рекорд сезона
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка мира 2022 года в помещении, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих одержала победу на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, который прошёл в Меце (Франция).

Украинской прыгунье покорилась отметка в 2,02 метра. Результат позволил Могучих обновить личный рекорд сезона. Она также попыталась взять высоту 2,07 м, но безуспешно.

Это пятая подряд победа для Ярославы Могучих в 2023 году.

World Athletics Indoor Series Silver Tour. Мец, Франция
Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,02 м.
2. Брит Верман (Нидерланды) – 1,96 м.
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 м.

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