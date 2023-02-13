«Чеховские медведи» обыграли «Акбузат» в матче мужской гандбольной Суперлиги
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В единственной встрече игрового дня мужского чемпионата России по гандболу «Чеховские медведи» дома расправились с «Акбузатом». Игра, проходившая в Чехове, завершилась победой хозяев со счётом 32:22.
Этот успех позволил «Чеховским медведям» продолжить возглавлять турнирную таблицу турнира. На счету клуба из Чехова 26 очков при 13 победах и двух поражениях. «Чеховские медведи» сохраняют за собой первую строчку в турнирной таблице Суперлиги, опережая на четыре очка ЦСКА и «Виктор», отыгравших на один матч меньше.
«Акбузат» расположился на 10-м месте в турнирной таблице. У команды четыре очка при двух победах и 13 поражениях.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап
«Чеховские медведи» — «Акбузат» — 32:22 (18:9).
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