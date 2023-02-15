Ярослава Могучих одержала шестую победу подряд перед ЧЕ в Стамбуле

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка мира 2022 года в помещении, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих одержала победу на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, который прошёл в словацком городе Банска-Бистрица.
Украинской прыгунье покорилась отметка в 1,97 метра. Она также попыталась взять высоту 2,04 м, но безуспешно. Это шестая подряд победа для Ярославы Могучих в 2023 году.
World Athletics Indoor Series Silver Tour. Банска-Бистрица, Словакия
Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,97 м.
2. Елена Валлортигара (Италия) — 1,95 м.
3. Мария Вукович (Черногория) — 1,95 м.
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении пройдёт с 2 по 5 марта 2023 года в Стамбуле (Турция).
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