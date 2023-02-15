Могучих: знаю, что физически готова прыгнуть выше 2,04 м

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка мира 2022 года в помещении, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась о победе на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour, который прошёл в словацком городе Банска-Бистрица.

Украинка одержала шестую победу подряд, покорив высоту 1,97 метра.

«Я знаю, что физически готова прыгнуть даже выше 2,04 м. Чувствую себя сильной и, к сожалению, все ещё пытаюсь использовать всю мощь на разбеге, теряя лёгкость и скорость на последних шагах. Результат вроде 1,97 м, но я очень рада первому месту здесь», — приводит слова украинской спортсменки пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.