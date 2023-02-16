Ронни О'Салливан был готов отдать победу в матче при счёте 2:0 в свою пользу

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан во время матча 1/16 финала рейтингового турнира Welsh Open был готов отдать победу при счёте 2:0 в свою пользу.

Ронни О’Салливан испытывал проблемы из-за наклейки. Она отвалилась во время матча. Из-за этого поединок был прерван на 15 минут. Наклейку в итоге отремонтировали, а О'Салливан со счётом 4:0 обыграл Рода Лоулера (114-й номер рейтинга).

«Я сказал Роду, что он может забрать победу в матче, хоть я веду 2:0. Я сказал организатору Полу Коллиеру, что нет смысла приходить и ремонтировать наклейку. Я счастлив был отдать матч Роду. Не думаю, что Род тоже хотел играть, если честно. Я сочувствовал Роду. Он хороший парень», – приводит слова О'Салливана Eurosport.