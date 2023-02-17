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Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинале Welsh Open

Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинале Welsh Open
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.

В поединке за выход в полуфинал О'Салливан всухую со счётом 0:5 уступил представителю Китая Тянь Пэнфэю, занимающему 49-е место в мировом рейтинге. После этого поражения Ронни не смог квалифицироваться на Players Championship, так как ему нужно было выйти в финал, чтобы попасть в топ-16 годового рейтинга.

За выход в финал Пэнфэй сыграет с победителем матча между англичанином Робертом Милкинсом и Марком Алленом из Северной Ирландии. Ранее полуфиналистом стал англичанин Шон Мёрфи, который разгромил представителя Китая Юань Сыцзюнь – 5:0.

Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. В первых трёх раундах матчи проводились до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.

«Это нечестно по отношению к сопернику». Ронни О’Салливан хотел сдаться посреди матча «Это нечестно по отношению к сопернику». Ронни О’Салливан хотел сдаться посреди матча
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