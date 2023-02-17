Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинале Welsh Open

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.
В поединке за выход в полуфинал О'Салливан всухую со счётом 0:5 уступил представителю Китая Тянь Пэнфэю, занимающему 49-е место в мировом рейтинге. После этого поражения Ронни не смог квалифицироваться на Players Championship, так как ему нужно было выйти в финал, чтобы попасть в топ-16 годового рейтинга.
За выход в финал Пэнфэй сыграет с победителем матча между англичанином Робертом Милкинсом и Марком Алленом из Северной Ирландии. Ранее полуфиналистом стал англичанин Шон Мёрфи, который разгромил представителя Китая Юань Сыцзюнь – 5:0.
Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. В первых трёх раундах матчи проводились до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.
- 17 февраля 2023
-
22:59
-
22:51
-
22:31
-
22:13
-
21:58
-
21:37
-
20:41
-
16:42
-
14:43
-
14:22
-
14:15
-
13:59
-
12:15
-
10:55
-
00:34
- 16 февраля 2023
-
22:02
-
19:57
-
15:35
-
12:47
-
12:38
-
10:48
-
01:18
- 15 февраля 2023
-
21:20
-
16:15
-
16:04
-
15:38
-
09:43
- 14 февраля 2023
-
20:24
-
16:47
-
14:09
-
13:40
-
11:54
-
11:47
-
11:35
-
11:20