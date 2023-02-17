Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинале Welsh Open

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан потерпел разгромное поражение в четвертьфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.



В поединке за выход в полуфинал О'Салливан всухую со счётом 0:5 уступил представителю Китая Тянь Пэнфэю, занимающему 49-е место в мировом рейтинге. После этого поражения Ронни не смог квалифицироваться на Players Championship, так как ему нужно было выйти в финал, чтобы попасть в топ-16 годового рейтинга.

За выход в финал Пэнфэй сыграет с победителем матча между англичанином Робертом Милкинсом и Марком Алленом из Северной Ирландии. Ранее полуфиналистом стал англичанин Шон Мёрфи, который разгромил представителя Китая Юань Сыцзюнь – 5:0.

Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. В первых трёх раундах матчи проводились до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.