«Это нечестно по отношению к сопернику». Ронни О’Салливан хотел сдаться посреди матча

Ронни О’Салливан способен любую незначительную историю превратить в необычное шоу. Так в очередной раз произошло на Welsh Open — 2023: британец идёт за пятым, рекордным титулом, но идёт очень трудно. Дошло до того, что Ракета едва не сдался в почти выигранном матче с любителем!

Что же опять случилось с чемпионом мира?

Недостижимый рекорд

Для Ронни Welsh Open — 2023 – важный турнир. В его активе сейчас четыре титула, что, на удивление, не рекорд. Самое большое количество побед на Welsh Open у Джона Хиггинса – у шотландца их пять. Получается, до повторения рекорда Ронни не хватает всего одного титула, до нового достижения – два.

Вот только сравняться с Хиггинсом по количеству побед у О’Салливана не получается уже шесть лет. Последний титул Welsh Open Ракета брал в 2016 году и с тех пор был лишь однажды близок к рекорду Джона. В 2021 году в финале турнира англичанин проиграл Джордану Брауну из Северной Ирландии.

Текущий сезон у О’Салливана пока складывается крайне неудачно: снукеристу удавалось побеждать лишь на нерейтинговых турнирах. Казалось бы, чемпионат Уэльса должен был помочь Ронни исправить ситуацию, однако всё снова пошло наперекосяк. Вот только дело вовсе не в невнятной игре или ошибках Ракеты, как было до этого, а в технических проблемах с инвентарём.

Злополучная наклейка

Всё начиналось хорошо. В первом раунде Ронни спокойно обыграл Оливера Лайнса (4:0), сделав три брейка за 50. А дальше возникли проблемы. Во втором раунде квалификации О’Салливан едва не проиграл Россу Мьюру. Матч начался с сенчури Ракеты, однако в конце брейка у него отвалилась наклейка на кий. Британцу пришлось взять паузу на ремонт – порядка 15 минут.

Во втором фрейме наклейка снова оторвалась, и Ронни вновь потратил на её восстановление около четверти часа. Это выбило снукериста из колеи: сопернику удалось сперва сравнять счёт, а затем и повести – 2:1. К счастью, О’Салливан пришёл в себя и забрал следующие два фрейма.

Шестой фрейм Ронни проиграл по правилу трёх промахов, запустив последним ударом белый шар за пределы стола. Но матч чемпион мира всё же выиграл: собрался и завершил в свою пользу заключительный фрейм – 4:3.

«Не знаю, почему наклейка отвалилась. После второго раза постоянно думал о том, что она может оторваться снова при каждом ударе. Я сказал Мьюру, что, если она упадёт ещё раз, мне придётся просто уйти. Дело в том, что я просто не могу постоянно менять наклейку каждые пять-шесть ударов, это нечестно по отношению к противнику и зрителям», – сказал О’Салливан после матча.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

«Я был бы счастлив отдать победу сопернику»

Только этим всё не закончилось. Уже на следующей стадии у Ронни снова возникли проблемы с наклейкой. Она оторвалась в третьем фрейме матча с любителем Родом Лоулером. Игра вновь была прервана примерно на 15 минут для восстановления инвентаря. Однако в этот раз поломка так сильно сказалась на настрое Ракеты, что он, ведя со счётом 2:0, захотел сдаться.

«Я сказал Роду, что он может забрать победу в матче, – заявил О'Салливан Eurosport. – Я сказал организатору Полу Коллиеру, что нет смысла идти и ремонтировать наклейку. Я был бы счастлив отдать победу Роду. Не думаю, что Род хотел так играть, если честно. Я сочувствовал ему. Он хороший парень».

Но Род не согласился на такую победу. Он спокойно объяснил Ракете, что готов мириться с паузами, если это необходимо. Матч был продолжен, Ронни спокойно забрал последние два фрейма и всухую обыграл соперника.

«Каждый раз, когда я играл, думал, что наклейка отвалится. Удивлён, что она не упала на чёрных в последнем фрейме, – добавил после матча Ронни. – Если в следующих матчах наклейка снова оторвётся, попробую ещё раз приклеить. Тут ничего другого уже не сделать. Это хуже, чем ошибка, потому что ошибка зависит только от вас. Если вы плохо ударили по шару, то промахнётесь. Однако я не делал плохих ударов, дело лишь в отрывающейся наклейке».

К счастью, в 1/8 финала Welsh Open — 2023 у О’Салливана проблем не возникло, и он с лёгкостью обыграл юного Бена Мартенса (4:0). В четвертьфинале Ракете предстоит встреча с Тянь Пэнфэем. Матч пройдёт сегодня, 17 февраля.