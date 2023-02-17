Ронни О'Салливан прокомментировал разгромное поражение в четвертьфинале Welsh Open

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал разгромное поражение со счётом 0:5 в четвертьфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open от представителя Китая Тянь Пэнфэя, занимающего 49-е место в мировом рейтинге.

«Тянь сыграл хорошо и заслужил свою победу. Если бы я оценивал то, как сегодня справлялся психологически, то дал бы девять с половиной из десяти. Меньшая оценка — моему выступлению. Нет никаких оправданий, нужно принимать любой вызов, который стоит перед тобой. Я старался изо всех сил, но за каждую ошибку, которую я совершал, тут же был наказан», — приводит слова О'Салливана WST.

После этого поражения Ронни не смог квалифицироваться на Players Championship, так как ему нужно было выйти в финал, чтобы попасть в топ-16 годового рейтинга.