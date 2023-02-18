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Стал известен первый финалист престижного турнира по снукеру Welsh Open

Стал известен первый финалист престижного турнира по снукеру Welsh Open
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Английский снукерист Роберт Милкинс (27-й в мировом рейтинге) обыграл китайца Тянь Пэнфэя (49-й в мировом рейтинге) в полуфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.

В матче за выход в финал турнира Роберт Милкинс одержал увернную победу со счётом 6:2. В финале он встретится с победителем пары Шон Мёрфи (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай).

Напомним, в четвертьфинале Тянь Пэнфэй со счётом 5:0 разгромил семикратного чемпиона мира по снукеру, первого номера мирового рейтинга англичанина Ронни О'Салливана.

Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. В первых трёх раундах матчи проводились до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.

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