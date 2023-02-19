Определились финалисты престижного турнира по снукеру Welsh Open
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Английский снукерист Шон Мёрфи (11-й в мировом рейтинге) обыграл китайца Пан Цзюньсюя (51-й в мировом рейтинге) в полуфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.
В матче за выход в финал турнира Шон Мёрфи одержал увернную победу со счётом 6:3. В финале он встретится с соотечественником Робертом Милкинсом.
Напомним, семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вылетел на стадии четвертьфинала турнира, проиграв со счётом 0:5 китайскому снукеристу Тянь Пэнфэю.
Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. В первых трёх раундах матчи проводились до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.
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