Определились финалисты престижного турнира по снукеру Welsh Open

Английский снукерист Шон Мёрфи (11-й в мировом рейтинге) обыграл китайца Пан Цзюньсюя (51-й в мировом рейтинге) в полуфинальном матче рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.



В матче за выход в финал турнира Шон Мёрфи одержал увернную победу со счётом 6:3. В финале он встретится с соотечественником Робертом Милкинсом.



Напомним, семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вылетел на стадии четвертьфинала турнира, проиграв со счётом 0:5 китайскому снукеристу Тянь Пэнфэю.



Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. В первых трёх раундах матчи проводились до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.