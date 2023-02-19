Аронян сохранил лидерство на турнире WR Chess Masters, Непомнящий снова сыграл вничью

В Дюссельдорфе завершился 4-й тур супертурнира WR Chess Masters. Все партии 4-го тура завершились вничью.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Уэсли Со. Для Непомнящего этого уже четвёртая подряд ничья на турнире. Ещё один российский участник турнира Андрей Есипенко сыграл вничью с Анишем Гири. Захвативший лидерство после 3-го тура Левон Аронян сохранил первое место в таблице после ничьей с Ян-Кшиштофом Дудой.

Результаты партий 3-го тура

Ян-Кшиштоф Дуда — Левон Аронян 0,5:0,5

Уэсли Со — Ян Непомнящий 0,5:0,5

Гукеш Доммараджу — Винсент Каймер 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов — Рамешбабу Прагнанандха 0,5:0,5

Аниш Гири — Андрей Есипенко 0,5:0,5

Положение после 4-го тура



1. Левон Аронян – 3.

2–3. Уэсли Со, Гукеш Доммараджу – по 2,5.

4–7. Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Аниш Гири – по 2.

8–9. Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда — по 1,5.

10. Винсент Каймер — 1.