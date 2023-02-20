Скончался бронзовый призёр юношеского ЧЕ по пляжному волейболу Иван Осипов
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Ушёл из жизни бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года среди игроков до 18 лет, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов. Ранее спортсмен попал в дорожно-транспортное происшествие, врачи боролись за его жизнь.
«Сегодня скончался бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов.
6 дней назад Ваня попал в страшную аварию и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Спи спокойно, Ваня», — сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.
Иван Осипов завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы в паре с Анатолием Василенко.
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