Скончался бронзовый призёр юношеского ЧЕ по пляжному волейболу Иван Осипов

Ушёл из жизни бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 года среди игроков до 18 лет, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов. Ранее спортсмен попал в дорожно-транспортное происшествие, врачи боролись за его жизнь.

«Сегодня скончался бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу, участник чемпионата России, 20-летний Иван Осипов.



6 дней назад Ваня попал в страшную аварию и всё это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня.



Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Спи спокойно, Ваня», — сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

Иван Осипов завоевал бронзу юношеского чемпионата Европы в паре с Анатолием Василенко.