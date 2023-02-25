Александр Лукашенко обвинил МОК в попытке задушить Россию и Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Для нас неприемлемо не всё. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем — принимайте решение. Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах — он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: „Давай войну, давай убивай“? Они же этого не делали. При чем тут они спортсмены?

Просто идёт давление по всем направлениям. Тема главная — задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать!" — приводит слова Лукашенко БелТА.