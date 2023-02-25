«Чеховские медведи» разгромили белорусский клуб в четвертьфинале SEHA — Gazprom League
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В Могилёве (Беларусь) прошёл первый четвертьфинальный матч SEHA — Gazprom League между «Чеховскими медведями» и местный клубом «Машека». Чемпионы России разгромили хозяев со счётом 43:25.
Самыми результативными у чеховцев стали Евгений Дземин и Александр Котов, забросившие по шесть голов в ворота хозяев площадки. Лучшим игроком в составе российской команды был признан Александр Котов.
Ответную встречу четвертьфинала соревнований подмосковная команда проведёт дома, в Чехове, в субботу, 4 марта.
Гандбол. SEHA — Gazprom League
Четвертьфинал. Первый матч
«Машека» (Могилёв, Беларусь) — «Чеховские медведи» (Чехов, Россия) — 25:43 (8:20).
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