«Чеховские медведи» разгромили белорусский клуб в четвертьфинале SEHA — Gazprom League

В Могилёве (Беларусь) прошёл первый четвертьфинальный матч SEHA — Gazprom League между «Чеховскими медведями» и местный клубом «Машека». Чемпионы России разгромили хозяев со счётом 43:25.

Самыми результативными у чеховцев стали Евгений Дземин и Александр Котов, забросившие по шесть голов в ворота хозяев площадки. Лучшим игроком в составе российской команды был признан Александр Котов.

Ответную встречу четвертьфинала соревнований подмосковная команда проведёт дома, в Чехове, в субботу, 4 марта.

Гандбол. SEHA — Gazprom League

Четвертьфинал. Первый матч

«Машека» (Могилёв, Беларусь) — «Чеховские медведи» (Чехов, Россия) — 25:43 (8:20).