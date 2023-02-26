Мёрфи сыграет с Картером в финале турнира Players Championship 2023
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11-й номер мирового рейтинга Шон Мёрфи вышел в финал Players Championship 2023. На стадии полуфинала он обыграл седьмой номер рейтинга Кайрена Уилсона со счётом 6:3.
В финальном матче турнира Мёрфи встретится с английским снукеристом Али Картером, который занимает 15-й номер в мировом рейтинге. В своём полуфинальном матче Картер обыграл соотечественника, Джо О'Коннора
Players Championship проходит с 20 по 26 февраля 2023 года. турнира получит призовые размером в £ 125 тыс. Снукерист, занявший второе место на турнире получит £ 50 тыс.
Действующим победителем турнира является Нил Робертсон, который в финальном матче прошлого года обыграл Барри Хокинса со счетом 10:5.
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