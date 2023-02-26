Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мёрфи сыграет с Картером в финале турнира Players Championship 2023

Мёрфи сыграет с Картером в финале турнира Players Championship 2023
Комментарии

11-й номер мирового рейтинга Шон Мёрфи вышел в финал Players Championship 2023. На стадии полуфинала он обыграл седьмой номер рейтинга Кайрена Уилсона со счётом 6:3.

В финальном матче турнира Мёрфи встретится с английским снукеристом Али Картером, который занимает 15-й номер в мировом рейтинге. В своём полуфинальном матче Картер обыграл соотечественника, Джо О'Коннора
Players Championship проходит с 20 по 26 февраля 2023 года. турнира получит призовые размером в £ 125 тыс. Снукерист, занявший второе место на турнире получит £ 50 тыс.

Действующим победителем турнира является Нил Робертсон, который в финальном матче прошлого года обыграл Барри Хокинса со счетом 10:5.

Снукерист О’Салливан заставил «постучать» тренера Макгрегора

Волшебник исполнил фантастический выход из снукера. Повторить подобное не получилось! Волшебник исполнил фантастический выход из снукера. Повторить подобное не получилось!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023