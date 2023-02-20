Волшебник исполнил фантастический выход из снукера. Повторить подобное не получилось!

Вы, скорее всего, пересмотрите видео не один раз. И как Шон Мёрфи вообще сделал подобное?

Победу на Welsh Open – 2023 сенсационно одержал андердог турнира Роберт Милкинс. В финале Молочник одолел Волшебника – чемпиона мира Шона Мёрфи со счётом 9:7. Но, несмотря на поражение в финале, именно Шон стал главным героем турнира. В Уэльсе он творил настоящее волшебство.

«Я чувствовал себя как Нео из «Матрицы»

Творить чудеса Шон начал уже в 1/8 финала. В матче с Дэниелом Уэллсом (4:1) Волшебник за игру сделал и максимум, и почти максимум – брейк в 145 очков!

«Я чувствовал себя как Нео из «Матрицы»», – сказал Шон после матча.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Но, оказалось, что это не самое крутое чудо Волшебника на турнире в Уэльсе. В полуфинале турнира Мёрфи сделал невероятный удар, который явно войдёт в подборки лучших ударов в снукере за всю его историю.

Соперник Пан Цзюньсюй сумел спрятать биток за чёрными, а красный оставить рядом с правой центральной лузой, из-за чего Шон оказался в весьма затруднительном положении. Но англичанин решил рискнуть и сотворил нечто удивительное: от двух губок отправил биток в дальний борт, а уже от него подкатился к красному и столкнул его в лузу. Посмотрите сами!

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Зал взорвался восторженными криками и аплодисментами, а сам Шон на эмоциях спросил публику: «Это было неплохо, не правда ли?»

«Шон известен как Волшебник, и сейчас он явно как маг вытащил что-то из шляпы. Этот удар – настоящее шоу», – высказался Филип Стадд.

Удар оказался настолько невероятным и сложным, что даже легендарный Джимми Уайт, пытавшийся повторить его на шоу после матча, четырежды не смог хотя бы направить биток в красный! К сожалению, этот волшебный удар не помог Мёрфи выиграть фрейм, но Шон всё равно выиграл матч – 6:3.

«Это была большая ночь для меня»

На этом шоу от Мёрфи не закончилось. Ещё в начале этого года в одном из интервью Шон пообещал, что если пробьётся хоть в один финал рейтингового турнира в сезоне, то выйдет на арену лунной походкой.

«Я человек слова, поэтому попытаюсь добраться до своего кресла лунной походкой», – сказал Мёрфи, когда вышел в финал Welsh Open – 2023.

Своё слово Шон сдержал и вышел к столу лунной походкой. Да, она получилась не слишком изящной, но зрители от поступка Мёрфи оказались в восторге.

Финальный матч с Робертом Милкинсом оказался даже более зрелищным, чем необычный выход чемпиона мира. Не обошлось и без драмы: Шон забрал первые два фрейма и повёл 2:0, а затем – 3:1. Однако Милкинсу удалось отыграться, и на перерыв снукеристы ушли при счёте 4:4.

В начале вечерней сессии соперники забрали по фрейму (5:5), после чего Роберту удалось выйти вперёд – 7:5. Шон попытался отыграться, но вышло не слишком удачно, и в итоге Милкинс выиграл со счётом 9:7. Для Роберта эта победа на рейтинговом турнире стала лишь второй в карьере.

«Это была большая ночь для меня, – пояснил Мёрфи Eurosport. – Когда ты входишь в топ-5, то всё время играешь в финалах. А в моей карьере решающих матчей не было в последние несколько сезонов. Я проиграл в полуфинале мирового Гран-при, в полуфинале турецкого «Мастерса». Кроме того, это были такие спокойные сезоны. А сегодняшний вечер значил очень много, и я, вероятно, позволил волнению захватить меня».

Пускай Волшебник и не взял титул Welsh Open – 2023, его по-настоящему магический удар явно навсегда останется в истории снукера.