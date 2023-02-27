Шон Мёрфи обыграл Али Картера в финале Players Championship 2023

11-й номер мирового рейтинга Шон Мёрфи победил в финале Players Championship 2023.
В итоговом матче турнира Мёрфи встретился с английским снукеристом Али Картером, который занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге. Шон обыграл своего соперника со счётом 10:4.
В своём полуфинальном матче Картер обыграл Джо О'Коннора, а Мёрфи оказался сильнее седьмого номера рейтинга Кайрена Уилсона.
Победитель турнира получит призовые размером в £ 125 тыс. Снукерист, занявший второе место на турнире, получит £ 50 тыс.
Players Championship проходил в Вулверхэмптоне с 20 по 26 февраля 2023 года.
Предыдущим победителем турнира является Нил Робертсон, который в финальном матче 2022 года обыграл Барри Хокинса со счётом 10:5.
Снукерист О’Салливан заставил «постучать» тренера Макгрегора:
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