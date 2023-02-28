Российские шахматисты не сыграют на чемпионатах Азии в 2023 году, несмотря на переход ФШР

Тренер юношеской сборной России, гроссмейстер Михаил Кобалия объяснил, почему россияне не смогут участвовать в чемпионатах Азии по шахматам в 2023 году.

«Предстоит уладить ещё несколько технических моментов, но официально с 1 мая будет осуществлён переход. В шахматах есть понятие региональных зон, и Россия – это отдельная зона, которая будет перенесена из Европы в Азию.

В ближайшее время как раз будут подниматься вопросы об участии российских игроков в конкретных азиатских соревнованиях, и где-то мы пока участвовать не сможем. Например, через два дня стартует мужской чемпионат Европы, а ещё через две недели – женский. Это турниры, которые закрывают отборочный цикл в Европе. Поскольку россияне будут принимать в них участие, в личном чемпионате Азии в этом году мы сыграть уже не сможем.

Но нужно подчеркнуть, что в Азии более насыщенный спортивный календарь. Здесь есть и Азиатские игры, и Игры в закрытых помещениях, и чемпионат Азии U-20, которого в Европе просто нет. Кроме того, сам чемпионат Азии разделён на западную и восточную часть – это отдельные соревнования», – сказал Кобалия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Михаилу Чесалину.