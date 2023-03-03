Женская сборная России по гандболу одолела команду Беларуси на Кубке дружбы
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В Москве продолжается международный турнир по гандболу среди женских команд Кубок дружбы.
Во 2-м туре соревнований первая сборная России одолела команду Беларуси со счётом 31:28. В составе российской команды семь мячей забила Карина Сабирова, у белорусок столь же результативной была Анастасия Кулак.
Вторая команда России разгромила китайский «Феникс» со счётом 38:25. В составе российской команды семь раз отличилась Марианна Егорова.
3 марта в рамках 3-го тура Кубка дружбы сборные России сыграют друг с другом за первое место на турнире, во втором матче игрового дня встретятся «Феникс» и сборная Беларуси.
Гандбол. Кубок дружбы — 2023. Женщины
2-й тур
Россия 1 – Беларусь – 31:28 (15:15).
Россия 2 – «Феникс» (Китай) – 38:25 (16:13).
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