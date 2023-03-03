Хиггинс обыграл Трампа и стал чемпионом Championship League — 2022/2023
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Шотландский снукерист Джон Хиггинс (11-й в мировом рейтинге) обыграл англичанина Джадда Трампа (пятый номер в мировом рейтинге) в финале турнира Championship League — 2022/2023 и стал победителем турнира.
Хиггинс одержал уверенную победу со счётом 3:1.
На стадии полуфинала Хиггинс оказался сильнее англичанина Кайрена Уилсона, занимающего седьмую строчку в мировом рейтинге (3:2), а Трамп в 1/2 финала турнира обыграл австралийца Нила Робертсона со счётом 3:0.
Хиггинс становится чемпионом этого турнира во второй раз подряд и в четвёртый раз в карьере. В прошлом сезоне он в финале обыграл другого англичанина — Стюарта Бингема — со счётом 3:2.
Призовой фонд турнира составляет £ 184,2 тыс.
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