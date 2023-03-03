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Шахматистка Александра Костенюк официально перешла под флаг Швейцарии

Шахматистка Александра Костенюк официально перешла под флаг Швейцарии
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Российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк сообщила, что с 3 марта 2023 года официально представляет Швейцарию. Соответствующее изменение также появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Напомним, Костенюк получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Ранее Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований только в нейтральном статусе. При этом в СМИ появлялась информация о том, что Александра только с 1 января 2024 года перейдёт под флаг сборной Швейцарии.

В середине февраля Костенюк стала победительницей второго этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин, который проходил в Мюнхене (Германия).

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