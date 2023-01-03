Александра Костенюк действительно больше не будет выступать за нашу страну?

«Я играю за Россию с гордостью». Очень странный уход нашей чемпионки мира по шахматам

Для российских поклонников шахмат 2023 год начался с далеко не самой приятной новости: из публикации в швейцарской прессе стало известно, что российская чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за национальную сборную этой альпийской страны. Но не сразу, а после паузы. Право выступать за Швейцарию у Костенюк появится 1 января 2024 года.

Кто-то уже возмутился такому переходу, кто-то – оправдал его и даже порадовался за многолетнего члена сборной России. Но во всей этой истории есть несколько нестыковок, которые не укладываются в голове.

Переход, прямо скажем, выглядит довольно странно.

Звезда наших шахмат уходит? Куда и почему?

Вообще, в шахматном мире переходы из одной сборной в другую – это вполне привычное явление: посмотрите хотя бы на современную сборную США.

Шахматисты из России тоже порой меняют паспорта. Но, как правило, это люди, которые не входят в основу национальной команды. Из последних громких переходов вспоминается разве что Григорий Опарин, но называть его звездой отечественных шахмат, пожалуй, было бы явным преувеличением.

Поэтому новость об уходе Костенюк стала громом среди ясного неба. Александра – 12-я чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Олимпиад, чемпионка мира по рапиду 2021 года. Она уже два десятилетия остаётся в элите российских шахмат. В 2022 году она была одной из трёх российских шахматисток, игравших в турнире претенденток. Проще говоря, звезда.

Почему она хочет уйти именно в Швейцарию? Вероятно, потому что в 18 лет Александра вышла замуж за швейцарца Диего Гарсаса. С мужем чемпионка через какое-то время развелась, но от гражданства не отказывалась.

В чём причина ухода? На этот вопрос, вероятно, когда-нибудь ответит сама Александра. Пока можно строить лишь догадки. И тут можно гадать сколько угодно, вариантов много: от чисто идейных соображений, связанных с политикой российской власти, до чисто практических: человеку, живущему в Европе с паспортом Швейцарии, гораздо проще ездить по турнирам.

Но стоит повториться, что это всё лишь догадки.

«Я понимаю, что играю за Россию»

А в новости о переходе смущают две вещи.

Во-первых, отсутствие официальных подтверждений. И в международной федерации шахмат (ФИДЕ), и в Российской шахматной федерации (РШФ) заметили, что уведомлений о переходе Костенюк не получали.

Во-вторых, смущает годовая пауза. В российской прессе объясняют, что этот год нужен, чтобы не платить РШФ € 10 тыс. за переход. Но этот аргумент выглядит совершенно несерьёзно. Для одной из лучших шахматисток мира условные 750 тыс. рублей – это, конечно, не копейки, но вполне подъёмная сумма, чтобы заплатить её, разорвать все связи с Россией и спокойно уехать в Европу, чтобы там спокойно играть, зарабатывать и отбивать эти расходы.

И это в том случае, если шахматная федерация Швейцарии наотрез откажется помочь быстро выкупить трансфер знаменитой чемпионки мира.

Нет, тут дело в чём-то другом.

Александра не была замечена в стремлении покинуть страну и сменить флаг. Хотела бы – давно бы это сделала. Да, она критиковала и РШФ, и всех, кто занимается развитием шахмат в нашей стране, за недостаточное внимание, за малую популярность, за небольшие финансовые вливания. Но она критиковала с целью помочь развитию этого спорта именно в России. И когда даже выступала под нейтральным флагом, говорила о своей стране.

«Я понимаю, что играю за Россию. И пусть нет флага, пусть нарисуют какой-то другой флаг, пусть назовут нашу команду не сборной России, а сборной Федерации шахмат России – всё равно я играю за свою страну. В следующем году буду отмечать 20 лет игры за основную сборную. И я всегда это делаю с огромным трепетом и уважением к своей стране, с гордостью. Поэтому для меня нет большой разницы, какой флаг рядом с моей командой нарисует какой-нибудь политический деятель», – рассказывала Костенюк в интервью «Газете.ру», правда, было это ещё осенью 2021 года.

Вероятно, мы скоро узнаем, что произошло на самом деле.

Но пока есть ощущение, что Александра пытается выиграть время и, может быть, подвигнуть руководство РШФ к более решительным действиям по возвращению России флага и права играть в командных турнирах.

Очень интересно, как поступит Александра, если по ходу 2023 года нашим шахматистам всё-таки вернут флаг. Есть ощущение, что тогда Швейцария нашу чемпионку мира в своей сборной может и не увидеть.