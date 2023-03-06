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Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 5 марта

Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 5 марта
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5 марта в Стамбуле прошёл очередной соревновательный день на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении.

Прыжки в длину, мужчины. Финал

Мильтиадис Тентоглу (Греция) – 8,30
Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,19
Габриэль Битан (Румыния) — 8:00.

Прыжки в высоту, женщины. Финал

Ярослава Могучих (Украина) – 1,98
Бритт Верман (Нидерланды) – 1,96
Екатерина Табашник (Украина) – 1,94

Прыжок с шестом, мужчины. Семиборье

Кевин Майер (Франция) – 5,30
Ристо Лиллеметс – (Эстония) – 5,10
Маркус Нильсон — (Швеция) – 5,10

Прыжки в высоту, мужчины. Финал

Доу Амелс (Нидерланды) – 2,31
Андрей Проценко (Украина) – 2,29
Томас Кармой (Бельгия) – 2,29

Эстафета 4х400 м, мужчины. Финал

Дилан Борле, Александр Дум, Кевин Борле, Жюльен Ватрен (Бельгия) – 3:06.52
Жиль Бирон, Тео Андант, Виктор Короллер, Мухамман Абдаллах Кунта (Франция) – 3:06.59
Исайя Боерс, Исайя Клейн Иккинк, Рэмси Анджела, Лимарвин Боневация) – 3:06.87

Прыжки с шестом, мужчины. Финал

Сондре Гуттормсмен (Норвегия) – 5,80
Эммануил Каралис (Греция) — 5,80
Петр Лисек (Польша) – 5,80

Эстафета 4х400 м, женщины. Финал

Лике Клавер, Эвелин Саалберг, Кэтлин Петерс, Фемке Бол (Нидерланды) – 3:25,66
Элис Манджоне, Айомиде Фолорунсо, Анна Полинари, Элеонора Марчиандо (Италия) – 3:28,61
Анна Кельбансинская, Марика Попович-Драпала, Алисия Врона-Кутржепа, Анна Палис (Польша) – 3:29,31

Бег 1000 м, мужчины. Семиборье, финал

Сандер Скотхейм (Норвегия) – 898
Ристо Лиллеметс (Эстония) – 879
Тим Новак (Германия) — 856

Прыжки в длину, женщины. Финал

Джазмин Сойерс (Великобритания) – 7:00
Лариса Иапичино (Италия) – 6:97
Ивана Вулета (Сербия) – 6:91

Бег 3000 м, мужчины. Финал

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 7:40.32
Адель Мехаал (Испания) — 7:41,75
Эльзан Бибич (Сербия) — 7:44.03

Бег 800 м, мужчины. Финал

Адриан Бен (Испания) — 1:47,34
Бенджамин Роберт (Франция) — 1:47,34
Эллиот Крестан (Бельгия) — 1:47,65

Бег 800 м, женщины. Финал

Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1:58,66
Анита Хорват (Сербия) – 2:00,54
Аньерс Рахаролаи (Франция) – 2:00,85

Бег 60 м с барьерами, женщины. Финал

Реета Хурске (Финляндия) – 7,79
Надин Виссер (Нидерланды) – 7,84
Дитаджи Камбунджи (Швейцария), 7:91

Бег 60 м с барьерами, мужчины. Финал

Джейсон Джозеф (Швейцария) – 7,41
Якуб Шиманский (Польша) – 7:56
Просто Квау-Мати (Франция) – 7:59

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