Исполнительный директор ФШР высказался о переходе Александры Костенюк в Швейцарию

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о том, что Александра Костенюк будет представлять Швейцарию на соревнованиях.

«Если мы говорим о российских шахматистах, меняющих спортивное гражданство, то это, безусловно, Александра Костенюк, Александр Предке, Павел Трегубов, наш первый чемпион Европы. Павел супруг Александры, так что тут нет ничего удивительного. Я подчеркну, что смена гражданства — дело сугубо личное. У каждого свои причины. У Костенюк с Трегубовым одна причина, у Предке — другая. Отмечу, что Федерация шахмат России никак не может на это повлиять. Это какие-то человеческие причины. Может быть, той же Александре, учитывая, что она живёт в Париже, проще принимать участие в турнирах в европейских странах, чем летать в Китай, Индонезию или на Бали.

Других заявок пока не поступало, а я вижу заявки, как только они приходят. Отмечу важный аспект.

Конституционная комиссия ФИДЕ делала свои рекомендации. Там один из важнейших моментов следующий: после того как будет принято решение о переходе, которое было принято 28-го числа, в течение шести месяцев, то есть с 1 марта по 31 августа, любой шахматист России, находящийся в Европе, может подать заявление о переходе в другую федерацию по упрощённой форме. Они могут просто на почту написать: «Я, Вася Иванов, хочу сменить Федерацию России на Боснию и Герцеговину». Решение принято будет буквально тут же. Этот Вася Иванов уже на следующий день сможет представлять иную федерацию. При этом никаких компенсаций и выплат нет ни в пользу Федерации шахмат России, ни в пользу ФИДЕ. Вот такая упрощённая процедура для тех, кто по тем или иным причинам хочет остаться в Европе. Александра была первой из наших шахматистов, кто воспользовался этим правом», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.