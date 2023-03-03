У ФИДЕ есть особые правила для тех, кто живёт в Европе. Александра ими воспользовалась. А кто ещё решится это сделать?

Костенюк открыла дверь в Европу. За ней могут уйти и другие российские шахматисты

Когда было объявлено, что Азиатский шахматный саммит принял положительное решение по России и наша страна официально переходит из Европы в Азию с 1 мая 2023 года, шахматные чиновники утверждали, что больше громких новостей ждать не стоит. Дальше, мол, рутинная работа.

Но прошло три дня, и громкая новость всё-таки появилась.

12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк в соцсетях объявила, что с 3 марта будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии.

Стоит сказать, что переход Александры многие считали уже вопросом решённым. Ещё в конце декабря 2022 года швейцарская федерация объявила о том, что Костенюк будет выступать за неё с 1 января 2024 года. Однако сама шахматистка тогда эту информацию не подтвердила, в ФИДЕ тоже вроде бы ничего не знали, да и в ФШР уверенно называли Александру российской шахматисткой. Исполнительный директор Александр Ткачёв, например, ещё в середине февраля настаивал на этом в беседе с «Чемпионатом».

Вероятно, тогда Костенюк действительно не подавала заявку на переход, но всё изменилось после того решения о движении России в сторону Азии.

Александра в эксклюзивном комментарии для «Чемпионата» подчеркнула, что подала заявку на переход уже в марте, по особым правилам ФИДЕ.

«Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе ФШР в АШС, и ФИДЕ предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким-то причинам не могут или не хотят переходить в АШС», – прокомментировала ситуацию Костенюк.

Новость по теме Шахматистка Александра Костенюк прокомментировала переход под флаг Швейцарии

Почему именно Швейцария? Тут всё просто: Александра когда-то вышла замуж за швейцарца и получила паспорт, давно живёт в Европе – это не сенсация.

Но из всего этого следует один простой вывод. Если под другой флаг перешла Александра Костенюк, то это могут сделать и другие российские шахматисты.

Посыпать голову пеплом и паниковать, конечно, не стоит. Сборная России по шахматам не рассыплется на глазах. Но некоторых заметных гроссмейстеров наша страна всё-таки может потерять, если они захотят остаться в Европе.

Стоит назвать по меньшей мере пять человек, которые живут и играют в Старом Свете. Дмитрий Андрейкин (№20 в рейтинге ФИДЕ; №3 среди российских шахматистов), Никита Витюгов (№26 и №4), Кирилл Алексеенко (№49 и №9), Александр Предке (№54 и №10), Владимир Федосеев (№64 и №12).

Разумеется, не факт, что все они в ближайшее время откажутся от российского спортивного гражданства, но вероятность этого, так скажем, не нулевая.

Будет ли катастрофой уход всех этих шахматистов, если он случится? Нет, не будет. Но игнорировать столь неприятный эффект перехода России в Азию не получится. Кажется, он для многих в шахматном мире стал неожиданным.