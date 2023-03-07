Исполнительный директор ФШР: у Баделько есть серьёзный шанс обойти Костенюк

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о приходе в сборную России Ольги Баделько, которая осенью 2021 года перешла в ФШР из Беларуси и на данный момент оформляет российское гражданство.

«Вопрос получения российского паспорта — это не вопрос нашей организации и даже не вопрос спортивного ведомства. Этим занимаются МИД и МВД. Мы сейчас близки к положительному разрешению этого вопроса. Хотелось бы сделать реверанс в сторону Ольги. Ей всего 20 лет. Я не сомневаюсь, что у неё будет большой и яркий шахматный путь. Она одна из самых талантливых юниорок мира. Её много сравнивают с Александрой Костенюк. Не умаляю заслуг Костенюк и всего того, что она сделала для российских шахмат, её игра останется в нашей истории, но чемпионкой мира Александра стала в 24 года. Ольге пока только 20, и у неё есть серьёзный шанс обойти Александру. Дальше будем смотреть, достойно Ольга заменила её или нет», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.