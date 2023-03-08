Ронни О'Салливан с победы стартовал на Six Red World Championship
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан успешно стартовал на турнире Six Red World Championship, который проходит в Тайланде. Престижные соревнования продлятся до 11 марта.
На старте группового этапа О'Салливан со счётом 5:3 обыграл Джимми Робертсона. Следующим соперником Ронни станет 16-летний снукерист Стэн Муди.
Турнир Six Red World Championship проходит впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии его титул завоёвывал Стивен Магуайр, также участвующий в текущем розыгрыше. Согласно регламенту, 32 игрока сначала делятся на восемь групп по круговой системе по четыре человека, затем двое лучших из каждой группы попадут в плей-офф турнира.
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