«Соперник вытер мною пол». Ронни О’Салливан откусил часть кия после разгромного поражения

Чёрная полоса Ронни О’Салливана на Welsh Open – 2023 наконец-то закончилась. Правда, обернулось всё не хэппи-эндом, а настоящей трагедией. Ракета вылетел с турнира после разгромного поражения и лишился шанса выступить на Players Championship. От досады чемпион мира выместил всю злость на своём кие, который несколько раз подвёл его на турнире.

Проблемная наклейка

Этот сезон у Ронни проходит не слишком удачно: великий снукерист не выиграл ни одного рейтингового турнира, победив лишь на Champion of Champions и Hong Kong Masters. Поэтому Welsh Open был крайне важен для Ракеты с точки зрения попадания на Players Championship. Для завоевания места на турнире О’Салливану необходимо было дойти до финала. В случае победы англичанин получил бы ещё и приятный бонус в виде пятого, рекордного титула, позволившего бы сравняться по этому показателю с Джоном Хиггинсом.

Вот только с самого начала Welsh Open — 2023 у Ронни всё пошло наперекосяк из-за проблем с кием. Уже во втором раунде О’Салливан едва не проиграл Россу Мьюру (4:3), так как потерял концентрацию из-за постоянно слетавшей наклейки и пауз на восстановление своего инвентаря.

В 1/16 финала у Ракеты снова слетела наклейка, и, будучи вне себя от недовольства, он предложил сопернику – любителю Роду Лоулеру – техническую победу, хотя и вёл на тот момент 2:0. На счастье чемпиона мира, соперник от такой возможности благородно отказался, и Ронни выиграл 4:0.

Матч 1/8 финала с Беном Мертенсом прошёл крайне спокойно (4:0), и казалось, что все проблемы наконец-то закончились. Дальше О’Салливану предстояло сыграть с 49-м номером мирового рейтинга Тянем Пэнфэем.

«Это было моей мечтой»

Не предвещавший беды четвертьфинал стал настоящим кошмаром для Ракеты. Ронни легко отдал первые два фрейма, набрав всего десять очков. В третьем фрейме О’Салливан попытался вернуться в игру, и у него почти получилось. Вот только чемпион мира допустил ошибку, дважды не забив синий, и 30-минутный фрейм остался за китайцем – 3:0. В итоге Пэнфэй сделал в следующих двух фреймах два брейка – 82 и 73 очка и дожал титулованного соперника. Ронни же за всё это время не смог отправить в лузу ни одного шара. Поняв, что проиграл и не попал на Players Championship, О’Салливан со злости укусил кий, оторвав зубами злополучную наклейку, испортившую ему турнир.

Ракета уже второй раз за сезон терпит разгромное поражение. До этого чемпион мира проиграл Дину Цзюньхуэю на чемпионате Великобритании со счётом 0:6. Тогда Ронни впервые за 30 лет впервые проиграл всухую на турнирах тройной короны. Пэнфэй же, напротив, благодаря победе над О’Салливаном впервые в своей карьере вышел в полуфинал рейтингового турнира. До этого за 17 лет на профессиональном уровне китаец лишь четырежды играл в четвертьфиналах и всегда проигрывал. Кстати, до матча с Ронни Тянь уже обыграл на Welsh Open других звёзд – Алистера Картера и Джона Хиггинса.

«Это определённо самая важная победа в моей карьере. Было особенно приятно особенно играть с О’Салливаном при таких зрителях и в такой атмосфере, – признался Тянь. – Я знаю, что Ронни менял наклейку несколько раз, поэтому мне жаль его. Это тяжело, но такое иногда бывает.

Моё выступление было хорошим. Я старался сохранять спокойствие и наслаждаться игрой. Я победил двух легенд Хиггинса и О’Салливана, так что я очень доволен. Это невероятно! В каждом матче я стараюсь изо всех сил, а публика позволяет мне чувствовать себя прекрасно. Для меня это многое значит. И вообще, это было мечтой – победить Ронни на ТВ-турнире».

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

«Я бы поставил себе 9,5 из 10»

Ронни же, несмотря на разгром, высоко оценил себя после матча.

«Тянь играл хорошо. Он заслужил победу. Сегодня он вытер мною пол, – заявил Ронни. – Но что было, то было. Мы просто должны принимать реальность и справляться с вызовами. Если бы мне пришлось оценивать себя по тому, как я справился с этим психологически, я бы сегодня поставил себе 9,5 из 10. А вот с точки зрения игры – довольно низкие показатели по забитым шарам и технической части. Но я чувствую, что мысленно справился с этим. Я в порядке. Нужно просто смириться с этим, принять реальность и двигаться дальше».

Уже в полуфинале Пэнфэй проиграл Роберту Милкинсу (2:6). А Милкинс в финале встретится с Шоном Мёрфи, одолевшим Пан Цзюньсюя (6:3). Матч пройдёт 19 января. А пока другие будут бороться за титул, Ронни будет чинить свой инвентарь. Как сообщил его друг Джимми Уайт, злополучный кий уже отправился на ремонт к его производителю Джону Пэррису.

«Ронни разговаривал с Джоном Пэррисом, который находится в отпуске на Барбадосе, и сказал, что ему нужен новый наконечник, а не просто новая наклейка, – рассказал Уайт. – Мы думаем, что наклейка продолжала отваливаться, потому что наконечник не был ровным. Я знаю, что если он не попадёт на турнир на Players Championship, то кий будет отправлен Джону Пэррису в понедельник. Ремонт займёт четыре или пять дней.

Ронни попытается сделать всё, что может, на турнире по шести красным в Таиланде, но в приоритете, конечно, чемпионат мира в Шеффилде».

Теперь О’Салливану остаётся только ждать ремонта и надеяться, что на оставшихся турнирах подобных проблем не возникнет.