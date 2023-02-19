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Ронни О’Салливан потерпел разгромное поражение на Welsh Open — 2023 и от досады откусил часть своего кия

«Соперник вытер мною пол». Ронни О’Салливан откусил часть кия после разгромного поражения
Татьяна Постникова
Ронни О’Салливан потерпел разгромное поражение
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Наклейка мучила чемпиона мира весь турнир. И он выместил на ней злость!

Чёрная полоса Ронни О’Салливана на Welsh Open – 2023 наконец-то закончилась. Правда, обернулось всё не хэппи-эндом, а настоящей трагедией. Ракета вылетел с турнира после разгромного поражения и лишился шанса выступить на Players Championship. От досады чемпион мира выместил всю злость на своём кие, который несколько раз подвёл его на турнире.

Проблемная наклейка

Этот сезон у Ронни проходит не слишком удачно: великий снукерист не выиграл ни одного рейтингового турнира, победив лишь на Champion of Champions и Hong Kong Masters. Поэтому Welsh Open был крайне важен для Ракеты с точки зрения попадания на Players Championship. Для завоевания места на турнире О’Салливану необходимо было дойти до финала. В случае победы англичанин получил бы ещё и приятный бонус в виде пятого, рекордного титула, позволившего бы сравняться по этому показателю с Джоном Хиггинсом.

Вот только с самого начала Welsh Open — 2023 у Ронни всё пошло наперекосяк из-за проблем с кием. Уже во втором раунде О’Салливан едва не проиграл Россу Мьюру (4:3), так как потерял концентрацию из-за постоянно слетавшей наклейки и пауз на восстановление своего инвентаря.

«Это нечестно по отношению к сопернику». Ронни О’Салливан хотел сдаться посреди матча «Это нечестно по отношению к сопернику». Ронни О’Салливан хотел сдаться посреди матча

В 1/16 финала у Ракеты снова слетела наклейка, и, будучи вне себя от недовольства, он предложил сопернику – любителю Роду Лоулеру – техническую победу, хотя и вёл на тот момент 2:0. На счастье чемпиона мира, соперник от такой возможности благородно отказался, и Ронни выиграл 4:0.

Матч 1/8 финала с Беном Мертенсом прошёл крайне спокойно (4:0), и казалось, что все проблемы наконец-то закончились. Дальше О’Салливану предстояло сыграть с 49-м номером мирового рейтинга Тянем Пэнфэем.

«Это было моей мечтой»

Не предвещавший беды четвертьфинал стал настоящим кошмаром для Ракеты. Ронни легко отдал первые два фрейма, набрав всего десять очков. В третьем фрейме О’Салливан попытался вернуться в игру, и у него почти получилось. Вот только чемпион мира допустил ошибку, дважды не забив синий, и 30-минутный фрейм остался за китайцем – 3:0. В итоге Пэнфэй сделал в следующих двух фреймах два брейка – 82 и 73 очка и дожал титулованного соперника. Ронни же за всё это время не смог отправить в лузу ни одного шара. Поняв, что проиграл и не попал на Players Championship, О’Салливан со злости укусил кий, оторвав зубами злополучную наклейку, испортившую ему турнир.

Ронни О’Салливан потерпел худший разгром за 30 лет. Это был какой-то удивительный турнир! Ронни О’Салливан потерпел худший разгром за 30 лет. Это был какой-то удивительный турнир!

Ракета уже второй раз за сезон терпит разгромное поражение. До этого чемпион мира проиграл Дину Цзюньхуэю на чемпионате Великобритании со счётом 0:6. Тогда Ронни впервые за 30 лет впервые проиграл всухую на турнирах тройной короны. Пэнфэй же, напротив, благодаря победе над О’Салливаном впервые в своей карьере вышел в полуфинал рейтингового турнира. До этого за 17 лет на профессиональном уровне китаец лишь четырежды играл в четвертьфиналах и всегда проигрывал. Кстати, до матча с Ронни Тянь уже обыграл на Welsh Open других звёзд – Алистера Картера и Джона Хиггинса.

«Это определённо самая важная победа в моей карьере. Было особенно приятно особенно играть с О’Салливаном при таких зрителях и в такой атмосфере, – признался Тянь. – Я знаю, что Ронни менял наклейку несколько раз, поэтому мне жаль его. Это тяжело, но такое иногда бывает.

Моё выступление было хорошим. Я старался сохранять спокойствие и наслаждаться игрой. Я победил двух легенд Хиггинса и О’Салливана, так что я очень доволен. Это невероятно! В каждом матче я стараюсь изо всех сил, а публика позволяет мне чувствовать себя прекрасно. Для меня это многое значит. И вообще, это было мечтой – победить Ронни на ТВ-турнире».

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

«Я бы поставил себе 9,5 из 10»

Ронни же, несмотря на разгром, высоко оценил себя после матча.

«Тянь играл хорошо. Он заслужил победу. Сегодня он вытер мною пол, – заявил Ронни. – Но что было, то было. Мы просто должны принимать реальность и справляться с вызовами. Если бы мне пришлось оценивать себя по тому, как я справился с этим психологически, я бы сегодня поставил себе 9,5 из 10. А вот с точки зрения игры – довольно низкие показатели по забитым шарам и технической части. Но я чувствую, что мысленно справился с этим. Я в порядке. Нужно просто смириться с этим, принять реальность и двигаться дальше».

Уже в полуфинале Пэнфэй проиграл Роберту Милкинсу (2:6). А Милкинс в финале встретится с Шоном Мёрфи, одолевшим Пан Цзюньсюя (6:3). Матч пройдёт 19 января. А пока другие будут бороться за титул, Ронни будет чинить свой инвентарь. Как сообщил его друг Джимми Уайт, злополучный кий уже отправился на ремонт к его производителю Джону Пэррису.

«Ронни даёт 100 очков форы и всё равно выигрывает». Интервью с лучшим снукеристом России «Ронни даёт 100 очков форы и всё равно выигрывает». Интервью с лучшим снукеристом России

«Ронни разговаривал с Джоном Пэррисом, который находится в отпуске на Барбадосе, и сказал, что ему нужен новый наконечник, а не просто новая наклейка, – рассказал Уайт. – Мы думаем, что наклейка продолжала отваливаться, потому что наконечник не был ровным. Я знаю, что если он не попадёт на турнир на Players Championship, то кий будет отправлен Джону Пэррису в понедельник. Ремонт займёт четыре или пять дней.

Ронни попытается сделать всё, что может, на турнире по шести красным в Таиланде, но в приоритете, конечно, чемпионат мира в Шеффилде».

Теперь О’Салливану остаётся только ждать ремонта и надеяться, что на оставшихся турнирах подобных проблем не возникнет.

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Заглавное фото: Скриншот

Источник: «Чемпионат»

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