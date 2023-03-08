Ронни О'Салливан с первого места в группе вышел в плей-офф Six Red World Championship
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан с первого места в группе вышел в плей-офф турнира Six Red World Championship, который проходит в Тайланде. Престижные соревнования продлятся до 11 марта.
О'Салливан возглавил группу H. Он одержал три победы из трёх на групповом этапе:
Ронни О'Салливан – Джимми Робертсон – 5:3.
Ронни О'Салливан – Джеймс Уоттана – 5:2
Ронни О'Салливан – Стэн Муди – 5:2.
Напомним, согласно регламенту в плей-офф выходят два лучших снукериста из группы. Вместе с Ронни из группы H участником плей-офф стал Уоттана. Среди прочих в борьбе за престижный титул остаются – Джадд Трамп (1-е место группы D), Марк Уильямс (2-е место группы F) и Стюарт Бинэм (1-е место группы G).
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