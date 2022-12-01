Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать

Ракета чуть не сделал самый быстрый сенчури в истории! Опоздал лишь на три секунды.

28 ноября в Эдинбурге стартовал турнир Scottish Open. Главная звезда современного снукера Ронни О’Салливан уже вылетел с турнира, но, кажется, успел совершить главную сенсацию. Великий британец установил невероятный мировой рекорд по скорости набора очков, который вскоре был отменён.

Что же опять приключилось с Ронни?

«Что здесь происходит?!»

Ронни шокировал публику уже в стартовом матче Scottish Open. Ракета в квалификации встречался с китайцем Бай Ланнином. О’Салливан всего за 43 минуты завершил матч, обыграв Ланнина со счётом 4:0. Скорость британца была настолько невероятной, что ей удивились даже соперники.

«Мой матч изначально должен был начаться в восемь вечера, но его перенесли на более позднее время, а до 10 вечера, сидя здесь, я бы не дожил, – сказал Нил Робертсон, которому предстояло играть после Ронни. – Иногда сидеть два часа в игровой комнате и ничего не делать ужасно. Мой отель находится всего в пяти минутах езды, так что я решил съездить в него и просто следить за счётом. На тот момент Ронни вёл 2:0. Я подумал: «Хорошо, я вызову такси». Но когда я только прыгнул в такси, было уже 3:0! Я подумал: «Что здесь происходит?!»

Несмотря на высокую скорость и качество игры Ракеты, главным событием встречи стало совсем другое. Ронни сумел сделать, как сперва показалось, самый быстрый сенчури в истории. Англичанин один за другим закатывал шары в лузы так шустро, что судья Роб Спенсер едва поспевал возвращать цветные на метки, хотя иногда Ронни всё-таки приходилось немного ждать. Зал, наблюдая за этой картиной, слегка посмеивался, а Бай сосредоточенно следил за действиями своего соперника. Когда Ракета перешагнул отметку в 100 очков, зрители стали бурно аплодировать. Правда, серия прервалась на 118 очках, Ронни не сумел закатить чёрный в лузу, чем был крайне недоволен.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

Изначально было зафиксировано, что сенчури сделан за 3 минуты и 24 секунды, а это быстрее, чем официальный рекорд, установленный Тони Драго в 1996 году, – 3 минуты 31 секунда. Правда, позже время Ракеты было уточнено – 3 минуты и 34 секунды. Это означало, что О’Салливан остался без нового достижения.

«Не могу представить, что кто-то делал это быстрее»

После матча Ронни не сказал, действительно ли он хотел побить рекорд Драго. По его словам, он просто хотел получить удовольствие от быстрой игры.

«Я просто чувствовал, что мне нужно немного ускориться. Мне нужно было попробовать и получить от этого удовольствие», – пояснил О’Салливан.

Зрители же остались в восторге от перформанса Ракеты. Бывший снукерист, а ныне прогрессирующий комментатор, Нил Фулдс был поражён игрой Ронни.

«Это замечательно! – высказался Фулдс в перерыве. – Интересно, это самый быстрый брейк в истории? Я не могу себе представить, что кто-то делал это быстрее».

С ним солидарен и другой известный комментатор снукера Филипп Стадд: «Ронни был гениален даже по своим меркам. Его игра захватывала дух. Это была ураганная история от Ракеты, которая принесла удовольствие зрителям здесь, в Эдинбурге. Он удвоил своё преимущество в стиле».

Правда, в остальных матчах игра у Ронни не пошла. Уже в следующем раунде квалификации он с трудом обыграл Бена Вулластона (4:2). Британец признался, что допустил немало ошибок и играл крайне плохо. Он выражал надежду, что проблема будет решена, однако этого не случилось. На следующей стадии О’Салливан проиграл Гэри Уилсону (3:4) и вылетел с турнира.