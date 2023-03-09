Ронни О'Салливан рассказал, где хотел бы завершить карьеру

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал выход в плей-офф Six Red World Championship с первого места в группе, а также признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в Азии.
«Я хотел испытать это. Очень рад, что приехал. Я заранее планирую сезон для себя, и какие-то соревнования являются приоритетными, но меня могут приглашать на самые разные турниры. Я не могу посетить их все, но рад быть здесь в этом году. Я бы хотел завершить карьеру в Азии, потому что снукер здесь популярнее, чем где бы то ни было. Это касается Таиланда, Китая, Гонконга. В будущем я могу пропустить турниры в Великобритании, чтобы поучаствовать в большинстве азиатских соревнований», — приводит слова О'Салливана Eurosport.co.uk.
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