Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал Six Red World Championship

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал турнира Six Red World Championship, который проходит в Таиланде. В первом матче плей-офф О'Салливан уступил представителю Китая Цзюньхуэй Дину, занимающему 24-е место в мировом рейтинге, со счётом 2:6. Для 14-кратного победителя рейтинговых турниров это уже вторая победа над О’Салливаном в сезоне. В 1/4 финала на чемпионате Великобритании китаец разгромил англичанина со счётом 6:0.
Турнир Six Red World Championship проходит впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии его титул завоёвывал Стивен Магуайр, также участвующий в текущем розыгрыше. Согласно регламенту, 32 игрока сначала делятся на восемь групп по круговой системе по четыре человека, затем двое лучших из каждой группы попадут в плей-офф турнира.
- 9 марта 2023
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
09:04
-
03:22
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18
-
22:11
-
20:42
-
20:14
-
19:16
-
18:00
-
16:50
-
16:48
-
15:18
-
15:15
-
15:12