Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал Six Red World Championship

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал турнира Six Red World Championship, который проходит в Таиланде. В первом матче плей-офф О'Салливан уступил представителю Китая Цзюньхуэй Дину, занимающему 24-е место в мировом рейтинге, со счётом 2:6. Для 14-кратного победителя рейтинговых турниров это уже вторая победа над О’Салливаном в сезоне. В 1/4 финала на чемпионате Великобритании китаец разгромил англичанина со счётом 6:0.

Турнир Six Red World Championship проходит впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии его титул завоёвывал Стивен Магуайр, также участвующий в текущем розыгрыше. Согласно регламенту, 32 игрока сначала делятся на восемь групп по круговой системе по четыре человека, затем двое лучших из каждой группы попадут в плей-офф турнира.