Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал Six Red World Championship

Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал Six Red World Championship
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в четвертьфинал турнира Six Red World Championship, который проходит в Таиланде. В первом матче плей-офф О'Салливан уступил представителю Китая Цзюньхуэй Дину, занимающему 24-е место в мировом рейтинге, со счётом 2:6. Для 14-кратного победителя рейтинговых турниров это уже вторая победа над О’Салливаном в сезоне. В 1/4 финала на чемпионате Великобритании китаец разгромил англичанина со счётом 6:0.

Турнир Six Red World Championship проходит впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии его титул завоёвывал Стивен Магуайр, также участвующий в текущем розыгрыше. Согласно регламенту, 32 игрока сначала делятся на восемь групп по круговой системе по четыре человека, затем двое лучших из каждой группы попадут в плей-офф турнира.

«Соперник вытер мною пол». Ронни О’Салливан откусил часть кия после разгромного поражения «Соперник вытер мною пол». Ронни О’Салливан откусил часть кия после разгромного поражения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023