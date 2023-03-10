Определились финалисты турнира по снукеру Six Red World Championship

На турнире по снукеру Six Red World Championship, который проходит в Таиланде, завершились полуфинальные матчи и стали известны спортсмены, которые сыграют за титул.

Представитель Таиланда Тепчайя Ун-Нух, занимающий 44-е место в мировом рейтинге, в полуфинале одолел иранца Хоссейна Вафаея со счётом 7:6. В другом полуфинале 24-й номер рейтинга китаец Дин Цзюньхуэй обыграл англичанина Тома Форда (25-й в рейтинге) со счётом 7:4. Напомним, ранее на турнире Дин Цзюньхуэй не пустил в четвертьфинал лидера мирового рейтинга, семикратного чемпиона мира англичанина Ронни О'Салливана, обыграв титулованного соперника со счётом 6:2.

Турнир Six Red World Championship проходит впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии его титул завоевал шотландец Стивен Магуайр. Согласно регламенту, сначала 32 игрока были разделены на восемь групп по четыре человека, где сыграли по круговой системе, а затем двое лучших из каждой группы вышли в плей-офф.