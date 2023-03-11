Китайский снукерист Дин Цзюньхуэй второй раз в карьере выиграл Six Red World Championship
Поделиться
24-й номер рейтинга, китайский снукерист Дин Цзюньхуэй стал победителем престижного турнира Six Red World Championship, который прошёл в Таиланде. Таким образом, Цзюньхуэй стал двукратным чемпионом мира в формате Six Red. Дебютный титул на Six Red World Championship он завоевал в 2016 году.
В финальном матче Цзюньхуэй обыграл представителя Таиланда Тепчайю Ун-Нуха со счётом 8:6. За победу на турнире Дин получит € 113 тыс.
Отметим, что на разных стадиях на турнире потерпели поражения такие звёзды снукера, как семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан, Джадд Трамп и Марк Уильямс.
Турнир Six Red World Championship был проведён впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии, его титул завоевал шотландец Стивен Магуайр.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
16:09
-
15:40
-
11:51
-
09:47
-
09:27
- 10 марта 2023
-
23:59
-
23:59
-
23:35
-
22:58
-
22:29
-
22:11
-
22:09
-
21:56
-
21:26
-
21:24
-
20:25
-
19:58
-
19:42
-
19:28
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:05
-
17:56
-
17:23
-
15:22
-
14:37
-
13:31
-
11:24
-
11:08
-
10:23
-
09:56
-
00:20
- 9 марта 2023
-
23:32
-
23:02
Партнерский контент