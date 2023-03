Китайский снукерист Дин Цзюньхуэй второй раз в карьере выиграл Six Red World Championship

24-й номер рейтинга, китайский снукерист Дин Цзюньхуэй стал победителем престижного турнира Six Red World Championship, который прошёл в Таиланде. Таким образом, Цзюньхуэй стал двукратным чемпионом мира в формате Six Red. Дебютный титул на Six Red World Championship он завоевал в 2016 году.

В финальном матче Цзюньхуэй обыграл представителя Таиланда Тепчайю Ун-Нуха со счётом 8:6. За победу на турнире Дин получит € 113 тыс.

Отметим, что на разных стадиях на турнире потерпели поражения такие звёзды снукера, как семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан, Джадд Трамп и Марк Уильямс.

Турнир Six Red World Championship был проведён впервые с 2019 года. Четыре года назад, до пандемии, его титул завоевал шотландец Стивен Магуайр.