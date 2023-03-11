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Санкт-петербургский «Зенит» на тай-брейке уступил АСКу в волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанский «Зенит» и московское «Динамо» одержали 25-е победы на предварительном этапе соревнований и возглавляют турнирную таблицу. «Зенит» опережает «Динамо» на три очка.

Санкт-петербургский «Зенит», несмотря на поражение от АСКа, сохранил третье место. Новосибирский «Локомотив» догнал питерскую команду по количеству побед (по 21), но уступает семь очков.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 27-й тур

«Урал» (Уфа) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (28:26, 17:25, 22:25, 22:25)

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (22:25, 15:25, 20:25)

«Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (21:25, 21:25, 11:25)

АСК (Нижний Новгород) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (25:21, 20:25, 25:21, 22:25, 15:11)