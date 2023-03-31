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Определились полуфинальные пары Tour Championship 2023

Определились полуфинальные пары Tour Championship 2023
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Стали известны все полуфинальные пары престижного снукерного турнира Tour Championship 2023. В заключительном четвертьфинале англичанин Марк Селби, второй номер мирового рейтинга, оказался сильнее снукериста из Уэльса Райана Дэя (19-й номер мирового рейтинга).

Встреча завершилась победой Марка Селби со счётом 10:7.

В полуфинале турнира Селби сыграет со своим соотечественником Шоном Мёрфи.

В другом полуфинале турнира китайский снукерист Дин Цзюньхуэй сыграет с англичанином Кайреном Уилсоном.

Турнир завершится второго апреля. Все матчи турнира проходят в 19 фреймов. Полуфиналы турнира состоятся 31 марта и 1 апреля 2023 года.

Призовой фонд турнира составляет 380 тыс. фунтов стерлингов, из которых 150 тысяч достанется победителю.

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