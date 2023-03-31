В финале турнира претенденток третья партия сыграна вничью

Сегодня, 31 марта, в китайском городе Чунцин состоялась третья партия финала турнира претенденток между шахматистками из Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.

Счёт в матче между Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе остался равным — 1,5:1,5. Напомним, согласно регламенту соревнований участницей матча на первенство мира станет шахматистка, которая первой наберёт 3,5 очка.

Следующая партия состоится 2 апреля и начнётся в 10:00 мск.

С 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются и Лэй Тинцзе, и Тань Чжунъи, проходит финал турнира претенденток. Они борются за право сыграть в матче за мировую корону с соотечественницей, Цзюй Вэнцзюнь. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.