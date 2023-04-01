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«КПРФ» взял реванш у «Газпрома-Югра» в чемпионате России по мини-футболу

Лидер чемпионата России по мини-футболу московский «КПРФ» во втором матче 17-го тура Суперлиги взял реванш у «Газпрома-Югра» за поражение в первой встрече.

Накануне на своей площадке столичная команда уступила гостям со счётом 1:4. Сегодня «КПРФ» взял верх над соперником со счётом 3:1. У хозяев хет-трик оформил Чавес Шимбинья, ответный мяч забил Александр Виноградов.

В другом матче «Норильский никель» обыграл «Сибиряк» со счётом 5:3 и вернул себе промежуточное второе место. От «КПРФ» норильская команда отстаёт на шесть очков.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

17-й тур

«Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:0).

«Норильский никель» — «Сибиряк» (Новосибирск) – 5:3 (4:1).

«КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:1 (3:0).

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ухта» — 5:5 (2:2).