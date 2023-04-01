«КПРФ» взял реванш у «Газпрома-Югра» в чемпионате России по мини-футболу

Лидер чемпионата России по мини-футболу московский «КПРФ» во втором матче 17-го тура Суперлиги взял реванш у «Газпрома-Югра» за поражение в первой встрече.
Накануне на своей площадке столичная команда уступила гостям со счётом 1:4. Сегодня «КПРФ» взял верх над соперником со счётом 3:1. У хозяев хет-трик оформил Чавес Шимбинья, ответный мяч забил Александр Виноградов.
В другом матче «Норильский никель» обыграл «Сибиряк» со счётом 5:3 и вернул себе промежуточное второе место. От «КПРФ» норильская команда отстаёт на шесть очков.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур
«Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:0).
«Норильский никель» — «Сибиряк» (Новосибирск) – 5:3 (4:1).
«КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:1 (3:0).
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ухта» — 5:5 (2:2).
- 1 апреля 2023
-
18:42
-
18:17
-
17:45
-
15:24
-
14:45
-
13:19
-
12:56
-
12:27
-
12:03
-
11:56
-
11:50
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
00:59
-
00:23
-
00:07
- 31 марта 2023
-
23:45
-
23:27
-
23:19
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:32
-
22:21
-
21:44
-
21:04
-
20:31
-
20:28
-
19:23
-
18:59
-
18:13