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Селби проиграл Мёрфи на Tour Championship. О'Салливан сохранит первую строчку рейтинга

Селби проиграл Мёрфи на Tour Championship. О'Салливан сохранит первую строчку рейтинга
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Чемпион мира 2005 года, шестой номер рейтинга Шон Мёрфи пробился в финал турнира Tour Championship – 2023.

В полуфинальном матче Мёрфи с трудом одолел четырёхкратного чемпиона мира, второго номера рейтинга Марка Селби со счётом 10:9. В этом поединке зрители увидели две сотни и ещё 15 брейков 50+ в 19 фреймах.

Важно отметить, что в случае выхода в финал Tour Championship – 2023 Селби сдвинул бы семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана с первой строчки рейтинга. Благодаря победе Мёрфи Ронни начнёт путь к рекордному, восьмому титулу чемпиона мира по снукеру в статусе первого номера рейтинга.

Сегодня, 2 апреля, Мёрфи вступит в борьбе за титул на Tour Championship – 2023 с Кайреном Уилсоном (7). Победитель получит € 171 тыс. в качестве призовых.

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