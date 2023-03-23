«Нам платят крохи». Ронни О’Салливан поссорился с боссами снукера и призвал к бойкотам

В снукере снова кипят страсти. И снова кашу заварил Ронни О’Салливан. Семикратный чемпион мира жёстко раскритиковал руководство снукера и призвал ведущих игроков бойкотировать игры, чтобы решить проблему. В WST в ответ не менее обстоятельно «проехались» по Ронии, указав на существенные проколы снукериста. Кажется, назревает очередной крупный скандал.

«Игрокам платят копейки»

Громкое заявление о состоянии снукера О’Салливан сделал 21 марта, спустя два дня после снятия с World Snooker Tour Classic в Лестере из-за травмы локтя. Ронни сказал, что снукер сейчас в худшем состоянии за всё время.

«Послушайте, снукер сейчас в крайне плохом положении. Он в беде. Забудьте о Турции [отмене турнира Turkish Masters]. Чтобы сделать тур достойным, нужно по крайней мере 50 млн фунтов. Когда вы смотрите на эту цифру, понимаете, что всё плохо. Когда вы смотрите на призовые в размере 10 млн фунтов на 25 турниров в течение года для 128 игроков, то понимаете, что в таких условиях ничего не может быть хорошо, – приводит слова Ронни The Sportsman.

Чтобы заставить систему работать, нужно утроить сумму. Возможно, нужны знающие люди, как Liberty из Формулы-1, или кто-то, кто смог бы привести снукер в порядок в соответствии с современными требованиями.

Посмотрите на тех людей, которые управляют нашим спортом, они не считаются яркими звёздами. Мы видим, к чему это привело. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять это. Снукер, вероятно, в худшем состоянии, в котором когда-либо был. Теперь наш спорт похож на спортивные турниры в пабе».

Ещё Ракета утверждает, что спорт потерял своё очарование и теперь выглядит крайне дёшево. По мнению снукериста, боссам снукера нужно быть честными с самими собой, сказать, что они зашли очень далеко, и передать любовь к снукеру, если она ещё есть, более амбициозным управленцам.

«Возможно, всё также плохо в том числе из-за скандала со ставками. Я знаю много игроков, которые действительно несчастны и недовольны, но боятся высказываться, так как будут оштрафованы. Им напрямую говорят об этом. Но мы все хотим поменять снукер к лучшему! Я не могу сделать больше, чем делаю. Я забочусь о благосостоянии этого спорта на протяжении последних 20–30 лет. Но снукер – это не один игрок, это спорт, пускай и не массовый.

На Уимблдоне теннисисты получают 50 млн фунтов за один турнир. Или посмотрите на гольф: минимальный приз, который получают спортсмены, – 1,2 млн фунтов, а лучшие игроки зарабатывают гораздо больше. У нас же победители получают по 80 тысяч фунтов на большинстве турниров, а те, кто занимают второе место, – 35 тысяч. Это настоящая беда!

Ронни О’Салливан Фото: Dan Istitene/Getty Images

Марк Аллен добился хороших результатов в этом году, Джадд Трамп добился хороших результатов за пару лет до этого. Ещё несколько снукеристов в целом выглядели нормально, но в остальном нет никого на достойном уровне. Многих из этих игроков соблазняют эти денежные крохи. Если вы дадите им эти копейки, они будут играть и молчать, будут у вас на поводке.

Единственный способ всё изменить – снукеристы должны отказаться играть, пока не будут услышаны. Ничего не изменится, пока большинство игроков не откажутся выступать», — эмоционально заключил Ронни О’Салливан.

«Снукер важнее любого игрока»

Гневная речь Ронни не могла пройти незамеченной.

Сперва федерация WST выпустила небольшой ответ Ракете, а впоследствии опубликовала объёмную речь председателя организации Стива Доусена. По его словам, несмотря на то что О’Салливан – легенда снукера и фантастический игрок, его высказывания иногда переходят грань. В данном случае заявление Ронни, по мнению Доусена, было ошибочным и оскорбительным.

«Во-первых, Ронни никогда не присутствовал на собраниях игроков и не обсуждал с нами своё мнение. Есть три формальных уровня, на которых он может дать нам обратную связь: через совет WST, через совет игроков WPBSA или через собрания игроков. Он не участвовал ни в чём из этого. У него также есть мой номер, и он может поговорить со мной напрямую.

Во-вторых, он часто сравнивает снукер с гольфом и теннисом, но я бы поспорил с ним по поводу того, как он возвышает со своей стороны спорт и является ли образцом для подражания, как Рори Макилрой или Роджер Федерер. Мы стремимся поднять снукер на более высокий уровень, но нам нужно, чтобы игроки были публичными послами и сообщали о любых своих опасениях по правильным каналам. Комментарии, подобные тем, что сделал Ронни на этой неделе, наносят ущерб нам как спорту — и они необоснованны».

Председатель WST заявил, что с 2010 года, когда коммерческая сфера снукера была передана компании Matchroom Sport, популярность вида спорта значительно выросла. Вместо шести турниров с призовым фондом £ 3,5 млн теперь есть 21 турнир с призовым фондом £ 11 млн. До пандемии цифры были больше, но WST планирует превзойти доковидный уровень.

Доусен отметил, что сейчас телевизионная аудитория снукера выше, чем когда-либо раньше, а продажи билетов бьют рекорды. Также председатель WST подчеркнул, что в организации заботятся не только о топовых игроках.

«Ронни предложил игрокам объявить забастовку – но зачем? Это не приведёт к новым доходам. Он утверждает, что игроки боятся штрафов за высказывание своего мнения, но опять же это не подтверждается фактами. Количество игроков, оштрафованных за комментарии в СМИ, ничтожно – обычно им предоставляется гораздо больше свободы, чем спортсменам в других видах спорта, потому что мы хотим, чтобы они больше взаимодействовали со СМИ и болельщиками. Если бы Ронни пользовался своей всемирной популярностью, чтобы стать настоящим послом снукера, тогда он мог бы работать с нами, чтобы продвигать спорт вперед на благо себя и вида спорта в целом.

Снукер важнее любого игрока. Этот вид спорта будет продолжать развиваться, и мы не сомневаемся, что в ближайшие годы он будет более успешным, чем когда-либо был прежде. Моё послание Ронни и всем игрокам – прийти и поговорить со мной и командой. Наша дверь всегда открыта».

Ронни О’Салливан Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Снукер существовал и до Ронни»

На стороне WST уже выступил один из видных снукеристов – чемпион мира Шон Мёрфи. Он заявил, что Ронни неправ, говоря о положении снукера.

«Я не понимаю, как игроки не могут это осознать, – сказал Мёрфи The Mirror. – Речь не идёт о запретах или ограничении свободы слова. Нужно понимать, что некоторые вещи являются деликатными и требуют решения внутри организации. Это не нужно выносить на всеобщее обозрение.

Нам нужно быть единым голосом в снукере, чтобы развивать вид спорта, делать его лучше, а на данный момент этого почти нет. Говоря простыми математическими терминами, относительно призовых денег и количества турниров, Ронни неправ, говоря, что это худшее, что когда-либо было».

Шон также раскритиковал Ронни за то, что он не появляется на собраниях игроков и представителей WST. Такие же упрёки он направил в адрес Стивена Магуайра и Али Картера, недовольных ситуацией в снукере. Мёрфи убеждён, что из-за поведения снукеристов их слова нельзя воспринимать всерьёз.

«Вокруг много критики, но не так много действий. Давайте посмотрим, как некоторые из этих игроков запачкают руки и примут участие в работе над снукером. Помогите нам сделать игру лучше! Ронни несёт на своих плечах большую ношу уже 20–30 лет и является самой большой звездой, которая у нас когда-либо была, в этом нет никаких сомнений. Он привлекает большую аудиторию, но снукер существовал и до Ронни О’Салливана, и он будет существовать ещё долго после того, как Ракета отложит свой кий».

Пока сложно понять, как сообщество снукера отреагирует на призыв Ронни. Впрочем, бойкоты вряд ли будут носить массовый характер. Понятно, что все хотели бы зарабатывать миллионы, но по щелчку пальцев этого не достичь.

А бойкоты звёзд точно не привлекут в снукер богатых спонсоров.