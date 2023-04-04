Шипов — о переходе Костенюк в сборную Швейцарии: долги родине она выплатила, имеет право

Известный российский гроссмейстер и комментатор шахмат Сергей Шипов высказался о переходе россиянки Александры Костенюк в Швейцарскую федерацию шахмат (FSE).

«Если Александра Константиновна уже не раз принимала участие в чемпионате Швейцарии, если у неё есть паспорт, если она гражданка Швейцарии и периодически там жила, то этот переход выглядит абсолютно естественно. Никакого грома среди ясного неба не раздалось. Ей так удобнее и лучше. Я не то что не осуждаю её – я её прекрасно понимаю. Она сейчас живёт в Париже вместе с Павлом Трегубовым, и с учётом санкций, наложенных на российские шахматы, выступать за Швейцарию удобнее и выгоднее. Она имеет полное на это право, потому что, как я считаю, с лихвой выплатила все долги родине, если говорить пафосно. И чемпионкой мира она была, и олимпийской чемпионкой в составе сборной, и всегда с большим энтузиазмом играла в национальном чемпионате. Так что всё нормально. Саша, ты умница и молодец. Пусть играет в Европе, мы всё равно будем за неё болеть. Это тот самый пример, когда квасной патриотизм ну совершенно неуместен. «Ах, вот она уехала из России, какая негодяйка», – так могут заявлять, честно говоря, только глупые люди. Всё-таки всегда нужно разбираться в конкретных нюансах и предыстории», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.