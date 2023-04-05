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Чемпионат России по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф 5 апреля

Чемпионат России по волейболу, женщины: расписание матчей плей-офф 5 апреля
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В среду, 5 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание первых четвертьфинальных матчей. 5 апреля

19:00. «Динамо Ак-Барс» (Казань) – «Динамо-Метар» (Челябинск)
19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Протон» (Саратов)
19:00. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Краснодар)
19:00. «Локомотив» (Калининград) – «Тулица» (Тула)

Вторые матчи серии до двух побед состоятся 9 апреля. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 12 апреля там же, где и первые.

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