Пламен Константинов прокомментировал результат встречи «Локомотива» с «Белогорьем»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал игру своей команды после первого четвертьфинального матча плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги, в котором новосибирский «Локомотив» на своей площадке обыграл «Белогорье» из Белгорода со счётом 25:21, 25:23, 25:23.

«Несмотря на результат 3:0, получилась борьба. Обе команды играли хорошо. В концовках, наверное, наше давление оказало большее влияние, и там решили всю игру. Как видите, в плей-офф простых игр не бывает, обе команды играют в хороший волейбол, была, я считаю, ровная игра. И это 1-0, сейчас всё с нуля, порадуемся сегодня за первую победу, но уже надо думать про следующую игру в Туле с Белгородом, потому что, как знаете, в плей-офф одна игра как одна партия, и надо стараться выиграть следующую. Поздравляю ребят с победой, с хорошим настроем, все бились, желание было. Болельщиков был полный зал, спасибо, что поддерживают нас весь сезон, будем стараться играть и за них, чтобы они были довольны, чтобы была отдача за каждый мяч, думаю, что это радует всех болельщиков», — сказал Константинов в послематчевом интервью.

Второй матч серии до двух побед состоится 8 апреля в Туле (домашняя арена «Белогорья»).