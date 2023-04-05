Действующие чемпионки волейболистки «Локомотива» уверенно начали путь в плей-офф ЧР

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Стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. В её рамках действующий чемпион «Локомотив» из Калининградской области обыграл «Тулицу» (Тульская область) со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).

В составе победительниц наибольшее количество очков набрала доигровщица Татьяна Кадочкина (17 очков + 2 блока). У проигравших лучшей по набору очков стала Екатерина Любушкина (6 очков).

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, первый матч

«Локомотив» (Калининградская область) – «Тулица» (Тульская область) – 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).

Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Второй матч серии между «Локомотивом» (Калининградская область) и «Тулица» (Тульская область) пройдёт 9 апреля.