Действующие чемпионки волейболистки «Локомотива» уверенно начали путь в плей-офф ЧР

Стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. В её рамках действующий чемпион «Локомотив» из Калининградской области обыграл «Тулицу» (Тульская область) со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).
В составе победительниц наибольшее количество очков набрала доигровщица Татьяна Кадочкина (17 очков + 2 блока). У проигравших лучшей по набору очков стала Екатерина Любушкина (6 очков).
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, первый матч
«Локомотив» (Калининградская область) – «Тулица» (Тульская область) – 3:0 (25:16, 25:20, 25:10).
Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Второй матч серии между «Локомотивом» (Калининградская область) и «Тулица» (Тульская область) пройдёт 9 апреля.
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